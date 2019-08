O Partido de Renascimento Angolano – Juntos por Angola (PRA-JA) será a nova formação política liderada por Abel Chivukuvuku.

De acordo com a Angop, o acto constituinte da força partidária do antigo líder da Convergência Ampla de Salvação de Angola – Coligação Eleitoral (CASA-CE) ocorreu nesta sexta-feira, em Luanda, com a presença de mais de 300 delegados de todo o país