Viação e Trânsito entrega apenas dois mil documentos dos 75 mil

A Direcção Nacional de Viação e Trânsito (DNVT) procedeu, em Luanda, desde junho, a entrega de apenas duas mil cartas de condução e livretes, dos 75 mil documentos por levantar pelos utentes, apesar da campanha realizada para o efeito.

Do número de documentos levantados, 500 foram entregues por via de reclamações.

Em declarações hoje (quinta-feira) à Angop, o director do Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa da DNVT, superintendente Angelino Sarrote, afirmou que houve fraca adesão dos utentes na campanha realizada em Junho para a entrega dos documentos.

Os documentos podem ser reclamados nas secções municipais de Luanda, Cacuaco/Siac, Viana , Zango/Siac, Talatona/Siac, Maianga/Nosso Centro e Cazenga/Siac.

“Vamos ter que pensar numa nova forma de campanha, com uma nova filosofia, que deverá contar com a colaboração de outros organismos”, referiu.

Por outro lado, admitiu a hipótese de haver um certo desleixo por parte dos cidadãos, que quando não vêm o seu documento emitido depois de um determinado tempo, perdem a paciência e abandonam os serviços.

Estes documentos foram levantados pelos utentes no âmbito da campanha de entrega promovida pela Direcção Nacional de Viação e Trânsito afecta ao Comando Geral da Polícia Nacional.

A campanha tem como o foco principal a entrega dos documentos a partir de listas afixadas e actualizadas diariamente na página do Facebook da PN, nas secções municipais e Siacs.

Esta campanha a decorrer todos os sábados, por um tempo indeterminado das 8 as 13 horas, até se verificar que os números baixaram substancialmente.

Os documentos emitidos há mais de um ano estão nas secções municipais de Luanda, Cacuaco/Siac, Viana , Zango/Siac, Talatona/Siac, Maianga/Nosso Centro e Cazenga/Siac.

Estes documentos foram já impressos, mas não foram levantados, com destaque para o município de Luanda com mais de 33 mil e Siac, Talatona, com 19 mil.