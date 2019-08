Todos os arguidos, incluindo Bruno de Carvalho, vão a julgamento

O ex-presidente do Sporting Bruno de Carvalho, assim como todos os arguidos do processo que investiga a invasão à Academia do Sporting, em Alcochete, vão a julgamento.

De acordo com o Notícias ao Minuto, os 44 arguidos, incluindo Bruno de Carvalho, acusados pelo Ministério Público (MP) no âmbito do processo do ataque à Academia do Sporting, a 15 de maio de 2018, ficaram esta quinta-feira que vão a julgamento.

A decisão instrutória, a cargo do juiz de instrução criminal (JIC) Carlos Delca, foi entregue em formato ‘CD’ aos advogados dos arguidos, no Tribunal de Instrução Criminal do Barreiro, distrito de Setúbal.