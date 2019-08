Reforma Angola realiza workshop sobre Oratória e As Relações Públicas Empresariais

O Workshop sobre “A Oratória e As Relações Públicas Empresariais Como Meio de Persuasão da Opinião Pública” vai ser ralizado no próximo dia 10 de Agosto, Sábado, das 08 horas as 12h00, no Hotel 3J. (DR)

O Workshop sobre “A Oratória e As Relações Públicas Empresariais Como Meio de Persuasão da Opinião Pública” vai ser ralizado no próximo dia 10 de Agosto, Sábado, das 08 horas as 12h00, no Hotel 3J. A iniciativa é do Reforma Angola e da Associação dos Jovens Amigos da Literatura, AJAL.

De acordo com uma nota chegada à Redacção do Portal de Angola, o contacto com os clientes, parceiros, colegas de trabalho, bem como outras pessoas do nosso interesse é uma questão de conjugar as Relações públicas, através de um dos seus instrumentos chamado ATENDIMENTO. Entretanto, estudos apontam que 67% dos clients deixam de comprar numa empresa por causa da indiferença no atendimento.

Segundo o orador do certame Camilo Lemos, a experiência demonstra que, boa parte desta indiferença resulta da incapacidade das pessoas falarem em público, dominarem as técnicas da comunicação persuasiva, por isso, avança, falham no processo da fidelização do cliente, da atração do potencial cliente ou parceiro.

“Na comunicação, uma pessoa é por si só um público. O medo de falar em público, a falta de técnicas de oratória levam a que o profissional da empresa deixe a desejar ao passar a informação sobre a empresa ou sobre o produto ou serviço da sua empresa, levando o cliente, potencial cliente ou parceiro em dúvida. O mesmo acontece com aquelas pessoas que procuram construir o seu marketing pessoal”, disse o também formador de Oratória, Relações Públicas, jornalista e escritor.

O Workshop sobre “A Oratória e As Relações Públicas como Meio de Persusão da Opinião Pública” faz parte de um programa do Reforma Angola e Associação dos Jovens Amigos da Literatura, AJAL, de treinamento sobre as melhores práticas de comunicação persuasiva para as empresas e não só que visam acabar com problemas de comunicação dos seus funcionários e pretende, de entre outros, atingir três objectivos, nomeadamente Entender a relação entre o atendimento ao público e a Oratória como dois instrumentos da comunicação na persuasão do público; Instruír os participantes sobre as melhores técnicas de conciliar o interesse público com o privado, tendo em vista as necessidades de comunicação e visibilidade da empresa; Capacitar os participantes sobre as melhores práticas de Comunicação para a construção do marketing pessoal, quer dentro e fora da empresa.

Os candidatos podem fazer a inscrição através do correio reformaangola@gmail.com ou ajal.amigos@gmail.com

Sobre Reforma Angola

A Reforma Angola identifica-se como uma academia de treinamento de Oratória, Assessoria de Imprensa e Relações Públicas e conta com profissionais que actuam há mais de 10 anos no mercado angolano.