Minsa disponibiliza já 253 mil doses de vacina contra pólio para o Huambo

Duzentas e cinquenta e três mil doses de vacina contra pólio, destinadas à campanha de vacinação emergencial contra a doença, com início previsto para sexta-feira (2), estão já disponíveis no Huambo, de acordo com a directora local da Saúde, Jovita André.

A responsável teceu estas declarações quando se pronunciava sobre o estado de preparação da campanha, no âmbito da qual trabalha desde esta quinta-feira, na região, o Secretário de Estado da Saúde para área Hospitalar, Leonardo Europeu Inocêncio.

Esta campanha surge em resposta a um caso de poliomielite registado recentemente no município do Cachiungo, 62 quilómetros da cidade do Huambo, em uma criança de dois anos, isto 20 anos após o registo do última caso, que teve lugar em 1999, no município da Ecunha.

A campanha irá decorrer em três fases diferenciadas, sendo que a primeira, denominada ronda zero, terá entre os dias 2 e 4 de Agosto, e apenas será abrangente aos municípios do Huambo, Cachiungo e Chicala-Cholohanga.

Na fase seguinte, prevista para o período de 16 a 18 do mesmo mês e denominada primeira fase, a campanha será já extensiva aos municípios da Caála e Ecunha, tal como a segunda fase, que terá lugar entre os dias 30 de Agosto a um (1) de Setembro.

A responsável local assegurou que todas as condições estão já criadas para a realização com êxito da actividade, que conta com o envolvimento dos técnicos do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e da Organização municipal da Saúde (OMS), que já trabalham em colaboração com os locais desde segunda-feira passada.

Informou ainda que o acto província de abertura da campanha, a ser a presidência do Secretário de Estado para área Hospitalar, será realizado no município do Cachiungo, a 65 quilómetros do centro desta cidade.

À sua chegada ao planalto central, o Secretário de Estado da Saúde para área Hospitalar, Leonardo Europeu Inocêncio, manteve um encontro de concertação com a equipa do gabinete provincial da Saúde, tendo de seguida se deslocado aos municípios da Chicala Cholohanga e Cachiungo, para inteirar-se do nível de prontidão para o arranque da campanha.

Para a presente campanha foram mobilizado um total de duas mil e 415 equipas, integrada por vacinadores e registadores, além de 866 mobilizadores.

Pelo facto de ser uma campanha com carácter emergencial, ela terá lugar somente em cinco, dos 11 municípios da província, para contrapor o caso do Cachiungo, que apesar de ser apenas um, neste momento em tratamento médico e medicamentoso, é considerado surto, por se tratar de uma doença rara.

A poliomielite é uma doença contagiosa aguda causada pelo poliovírus, que pode afectar crianças e, também, adultos por meio do contacto directo com fezes ou secreções eliminadas pela boca das pessoas doentes e causa paralisia, sendo que apenas uma pessoa pode afectar mais 200 cidadãos.