MED e BFA acordam financiamento para capacitação de professores

Duzentos e quarenta e três milhões de kwanzas é o valor disponibilizado pelo Banco de Fomento em Angola (BFA) para apoiar, durante o ano de 2019, o projecto Capacitação para Professores Primários “CAPRI”, do ministério da Educação.

Segundo avança Angop, o financiamento permitirá a formação de mais de 5.100 professores primários da cidade capital.

Através da metodologia “Ensinar a Ensinar”, o programa visa capacitar os professores primários do país em diferentes fases de implementação com material didáctico e valências para melhor transmissão do conhecimento e novas técnicas de abordagens de ensino.

O acordo de financiamento foi assinado hoje, quinta-feira, em Luanda, pela directora do gabinete jurídico do MED, Joana Gaspar, e pela administradora para área económica da referida instituição bancária, Manuela Moreira.

Até 2023, o projecto prevê capacitar, a nível nacional, 49.854 professores, e prepará-los para executar as suas funções de forma facilitada, apelativa e inovadora.

O projecto decorre em todas as províncias, em diferentes áreas, nomeadamente leitura, matemática, desporto, arte e cultura e desde a sua criação já capacitou cerca de 4.500 professores primário.

Para a ministra da Educação, Cândida Teixeira, que fala na cerimónia de assinatura do acordo, destacou a importância do acto, “visto que o desenvolvimento do país depende significativamente de um capital humano bem formado”.

“ É muito bom que as instituições reconheçam o valor da educação e continuem a apoiar por representar o pilar mais importante para o desenvolvimento de um país”, sublinhou Cândida Teixeira.

Por sua vez a administradora do BFA, Manuela Moreira, disse que o acordo enquadra-se num conjunto mais abrangente de iniciativas que apoia para o desenvolvimento do país.

“O objectivo é contribuir para que o país seja desenvolvido de forma sustentável e isso passa, fundamentalmente, por bases sólidas de educação”, disse a administradora.