Lucrécia Paim conta com 25 técnicos formados em banco de leite

A maternidade “Lucrécia Paim” conta com 25 técnicos formados em banco de leite para atender as necessidades das crianças prematuras e nascidas de mães seropositivas.

De acordo com a Angop, o banco tem capacidade de armazenar cem litros/mês, prevendo-se a sua inauguração para Outubro deste ano, visando facilitar a conservação do leite que actualmente é conservado em frascos esterilizados e dado aos bebés internados no berçário da maternidade.

Segundo a bastonária da Ordem dos Médicos, Elisa Gaspar, o banco de leite contará com equipamentos de tecnologia avançada para processar, fazer o controlo de qualidade e pasteurizar para dar as crianças que necessitam.

A médica falava hoje (quinta-feira), em Luanda, na abertura da semana do aleitamento materno, informou que o banco de leite conta actualmente com 50 doadoras e espera que depois da inauguração o número cresça, para poder atender as outras províncias.

“Qualquer mulher saudável, que esteja amamentando e produza mais leite do que o necessário para o seu bebé pode se tornar uma doadora. Basta entrar em contacto com o banco de leite mais próximo”, frisou.

Mais de 200 países celebram a semana mundial da amamentação, de um a sete de Agosto. Estes dias foram definidos pela OMS (Organização Mundial da Saúde) e pelo Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância) com base na Declaração de Innocenti, assinada em 1º de Agosto de 1990.