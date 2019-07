Venezuela está preparada para responder provocações dos EUA – Maduro

Nicolás Maduro, gesticula durante coletiva de imprensa no Palácio Miraflores em Caracas, na Venezuela (Carlos Becerra/Bloomberg/Getty Images)

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, disse que o seu país está preparado e continuará avançando, apesar das incursões de aeronaves espiãs dos EUA no seu espaço aéreo.

O chefe do Comando Sul dos EUA, Craig Faller, afirmou neste domingo que a Força Aérea dos EUA continuará a voar “onde os padrões internacionais se aplicam”.

“Hoje Craig reconheceu, eles descobrem o que está acontecer na Venezuela através de um avião, eu os parabenizo, muito bem, continuem com a prepotência militar. No entanto, deixe-me dizer, não importa o que façam ou digam, nós estamos preparados, temos a força moral e espiritual, temos o poder de dizer que a revolução bolivariana, assim como o nosso povo, vai continuar avançando”, declarou Maduro durante o encerramento da XXV edição do Foro de São Paulo em Caracas.

Nos últimos dias, escreve a Sputnik, o governo venezuelano denunciou a incursão de aviões de espionagem dos EUA na área do país sul-americano. Por outro lado, Maduro pediu a consolidação e unificação da esquerda na região.

“Temos que consolidar ainda mais a união da esquerda … temos que conseguir a união com um grande projecto de unificação das forças populares”, afirmou.

Durante o seu discurso, Maduro denunciou que o seu país é vítima de uma campanha de manipulação.

“A Venezuela é vítima da mais brutal campanha de manipulação, mentiras e notícias falsas que foram feitas em muitas décadas ou séculos contra um processo político”, declarou.

Maduro agradeceu aos delegados do Fórum de São Paulo pela solidariedade e fraternidade com o povo venezuelano.

A XXV edição do Foro de São Paulo foi realizada em Caracas entre os dias 25 e 28 de julho, com a participação de pelo menos 700 delegados e partidos políticos de esquerda de todo o mundo.