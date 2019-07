Selecção feminina recebe incentivos no último treino para Taça Cosafa

Angop

Incentivos por parte de especialistas e treino técnico táctico, consubstanciados em teoria competitiva e organização de jogo, marcou hoje, em Luanda, o último treino no país da selecção angolana feminina de futebol visando a Taça Cosafa, a decorrer de 31 deste mês a 11 de Agosto, em Port-Elizabeth (África do Sul).

Depois de acções práticas de aproximadamente 45 minutos, no recinto adjacente ao estádio 11 de Novembro, em que a treinadora Lurdes Lutonda, aproveitou para ensaiar jogadas combinadas e remates a baliza, as jogadoras assistiram a uma palestra orientada pelo antigo seleccionador Miller Gomes.

Na sessão teórica, decorrida numa das salas do estabelecimento hoteleiro, onde a equipa está alojada, também com a presença da coordenadora técnica do Clube 1º de Agosto, Sandra Dias, o treinador Miller Gomes falou sobre “o comportamento em campo e formas de luta por resultados positivos”.

Acto idêntico, ocorreu sábado, em que a oradora foi, a antiga internacional e docente, Irene Gonçalves, versando sobre, “incentivo competitivo as seleccionadas”., bem como a sua experiência competitiva em participações em distintas provas.

Por este facto, a treinadora Lurdes Lutonda, que apontou como objectivo o melhoramento do segundo lugar obtido há mais de dez anos, na província de Malanje, referiu à Angop ter sido uma preparação possível e esperar por muitas dificuldades, a julgar pelo nível e maior número de equipas no evento.

Quanto aos jogos de controlo, o conjunto nacional goleou terça-feira um misto de atletas da antiga e nova geração do 1.º de Agosto, por 5-1, no segundo amistoso de preparação, no campo Nicola Berardinelli, depois das Welwitschias (como também são designadas) perderem com uma formação da Polícia Nacional, por 2-3.

Na prova, Angola integra o grupo C defrontando dia 31 de Julho o Zimbabwe, na estreia. Joga depois com o Eswatin, ex- Swazilândia (dia 3 de Agosto) e dois dias depois com Moçambique.

Angola, na condição de anfitriã, sagrou-se vice-campeã deste evento, decorrido na cidade de Malanje, em 2008. Antes, na primeira presença, em 2006, na Zâmbia, não passou da fase de grupos.

A Taça Cosafa é um torneio anual que se disputa desde 1994 em masculino e feminino, com a participação de selecções da África Austral. Desta vez o país não se fará presente em masculinos.

O conjunto é constituído pelas jogadoras ( guarda-redes) Mimi (Paulo F.C), Rita (Tchapesseca F.C) e Jacinta (1.º de Agosto), (defesas) Indira, Lena, Vanuza (1.º de Agosto), Mami, Dorcáçia (Progresso do Sambizanga), Nela e Ilda (G.R. Kilamba), (médios ) Chiquita (Tchapesseca), Margareth (1.º de Agosto), Marizerh (Paulo F.C), Bia, Será e Cristina (Progresso do Sambizanga), (atacantes) Gena, Laura e Papel (1.º de Agosto) e Ngonguinha (P.C Benguela)

A equipa viaja na madrugada (0h00) de segunda-feira, à África do Sul.