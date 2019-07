Patrice Evra anuncia fim da carreira

Aos 38 anos e depois de 21 troféus conquistados, o internacional francês termina carreira como jogador, mas já pensa numa carreira como treinador principal.

Patrice Evra anunciou, esta segunda-feira, o final da carreira, aos 38 anos de idade.

De acordo com a Renascença, o lateral-esquerdo estava sem clube desde o final da temporada 2017/18, quando representou o Marselha e o West Ham. Em entrevista ao “Gazetta dello Sport”, o antigo internacional francês explicou a decisão.

“A minha carreira como jogador terminou oficialmente. Em 2013, comecei a tirar o curso de treinador, quero conseguir a licença A. Se tudo correr bem, daqui a um ano e meio estarei pronto para treinar”, disse.

Ao longo da carreira, Evra representou o Monza, Nice, Mónaco, Manchester United, Juventus, Marselha e West Ham. Foi nos “red devils” que o francês mais se destacou. Fez nove temporadas no clube e venceu uma Liga dos Campeões, um Campeonato do Mundo de Clubes, cinco campeonatos, quatro supertaças e três Taças da Liga. No total da carreira, venceu 21 troféus.