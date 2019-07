Jogadores condicionam arranque dos trabalhos

O pagamento de prémios e de diárias podem condicionar, apurou o Jornal de Angola, o arranque dos trabalhos de preparação da Selecção Nacional sénior masculina de basquetebol remarcados para hoje às 9h00, no Pavilhão Gimnodesportivo da Cidadela, visando a disputa da 18ª edição do Campeonato do Mundo, a decorrer de 31 de Agosto a 15 de Setembro, na China.

Os valores em dívida reclamados pelos jogadores são relativos ao apuramento para o Mundial. Contactado pelo JA, o vice-presidente para as selecções nacionais, Benjamin Romano, justificou o motivo pelo qual a sessão de treino de sábado foi remarcada para hoje com “a solicitação dos técnicos, e não pelo pagamento de dinheiros”.

Prosseguindo, o dirigente assumiu a existência da referida dívida, mas frisou: “estes não são factor impeditivo para darmos início aos trabalhos. Aliás, só não foram pagos aquando da realização da Conferência de Imprensa porque os atletas não tinham em sua posse os números de conta para saldarmos a dívida correspondente a diárias. Por que o

de apuramento ao Mundial não é da responsabilidade da Federação Angolana de Basquetebol”.

Em Luanda já se encontra desde ontem, o seleccionador nacional William Bryant Voigt.

Para o Mundial foram convocados Gerson Domingos (base), Leandro Conceição (extremo-base), Gerson “Lukeny” Gonçalves, Malick Cissé, Carlos Morais, Benvindo Quimbamba, José António e Júlio Clever Afonso (extremos), Reggie Moore e Leonel Paulo (extremo-postes), Eduardo Mingas, Yannick Moreira, Hermenegildo Mbunga, Jone Pedro, Bruno Fernando e Sílvio Sousa (postes).

Angola joga o Mundial na cidade de Foshan, e defronta, na primeira fase, a Sérvia, com quem estreia, a 31 de Agosto, Itália, na segunda jornada, dia 2 de Setembro e Filipinas, no encerramento, dia 4.