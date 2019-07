Desabamento de terra provoca nove mortes no Nzagi

Nove pessoas que se dedicavam a exploração ilegal de diamantes no Nzagi, município de Cambulo, Lunda Norte, morreram sexta-feira, em consequência do desabamento de terras, soube, domingo, a Angop.

De acordo com o administrador municipal do Cambulo, Silvestre Chaleca, entre as vítimas consta um cidadão oeste-africano e um ferido que está sob cuidados médicos no hospital local.

Segundo o responsável esta é a primeira vez que se regista um fenómeno do género.

A exploração de diamantes estava a ser feita numa zona residencial, com circulação de muitas pessoas e, por este facto, as buscas continuam no encalço de outras vítimas.

Os corpos foram entregues aos familiares e os funerais realizaram-se sábado, com a excepção de um que ainda se encontra na morgue do Hospital Municipal do Cambulo, aguardando pela chegada dos familiares que se encontram na província do Moxico.

A vila do Nzagi dista a 95 quilómetros da cidade do Dundo e é considerada uma área preferencial de garimpo de diamantes por grupos organizados com equipamentos semi-industriais.