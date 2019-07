Bienal contribui para integração da juventude da CPLP

Angop

A ministra da Juventude e Desportos, Ana Paula do Sacramento Neto, afirmou este domingo, em Luanda, que a 9ª edição da Bienal de Jovens Criadores contribuiu para o reforço do processo de integração, aproximação, intercâmbio e debate entre as diferentes identidades culturais e artísticas da juventude da CPLP.

A governante, que falava no encerramento da Bienal, ressaltou que o evento constitui um espaço de debate e de reflexão sobre as criações artísticas e culturais dos jovens da comunidade,com a partilha de vivências nas diversas esferas da vida política, económica e social.

Além das exposições artísticas e culturais, nas diferentes modalidades, foram realizadas, durante os cinco dias, conferências, visitas a locais históricos e culturais, bem como intervenções urbanas com grafites e danças de rua.

Salientou que o certame serviu de oportunidade para divulgação da cultura nacional junto dos jovens da comunidade e de demonstrar o génio criador dos jovens angolanos devido ao apoio incondicional do governo de Angola e dos demais países membros.

A ministra afirmou que foram cinco dias bastante intensos, em que esteve patente o génio criador e artístico dos jovens da CPLP, factor que orgulhou a todos, fruto da dedicação conjunta dos participantes ao evento.

Ana Paula Sacramento adiantou recomendou aos visitantes a levarem boas recordações destes dias que estiveram em Luanda.

A IX Bienal de Jovens Criadores da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) vai decorreu de 24 a 28 de Julho sob lema “Juventude da CPLP Unida pela Cultura”.

Na Bienal, os países representantes exibiram várias criatividades, entre as quais, moda, escultura, literatura, pinturas em telas e música.