Ataque jihadista num funeral na Nigéria deixa pelo menos 65 mortos

Pelo menos 65 pessoas foram assassinadas por homens armados, supostos integrantes do grupo jihadista Boko Haram, durante um funeral numa localidade próxima da cidade de Maiduguri, a capital do estado de Borno, no nordeste da Nigéria, confirmou este domingo o governo local.

O ataque, avança a EFE, aconteceu por volta das 11h40 locais (10h40 GMT) de sábado, quando os insurgentes abriram fogo contra os presentes num funeral na localidade de Badu, a poucos quilómetros da capital de Borno.

“São 65 mortos e dez feridos”, disse à imprensa o titular do governo de Borno, Muhammed Bulama, ao explicar que cerca de 20 pessoas morreram no ataque inicial ao funeral e que as outras vítimas foram assassinadas pelos jihadistas quando tentavam fugir.

Os feridos foram transferidos para um hospital de Maiduguri, onde recebem tratamento.

O governador de Borno enfatizou o seu compromisso com as agências de segurança para proteger as vidas dos moradores da região e condenou o ataque, que é um dos mais letais neste ano.

Nesta sexta-feira fez-se 10 anos do primeiro ataque desse grupo jihadista, em 26 de julho de 2009, contra uma esquadra policial, em represália pela detenção dos seus líderes.

Quatro dias depois, o líder espiritual Mohammed Yusuf, que tinha fundado a organização em 2002, foi executado pela polícia. O seu sucessor, Abubakar Shekau, decidiu então mudar radicalmente a estratégia do grupo, fazendo ataques não só contra as forças de segurança mas também contra civis.

Desde então, o nordeste da Nigéria sofre com a violência do Boko Haram, que luta para impor a sharia, a lei islâmica, no norte do país, que é de maioria muçulmana.

Durante a sua campanha de violência, que também atingiu países vizinhos como Chade e Camarões, o grupo assassinou mais de 27 mil pessoas, segundo as Nações Unidas.