Moçambique: Presidente Nyusi insta liderança da RENAMO a resolver problemas internos

DW África

Filipe Nyusi quer que o maior partido da oposição em Moçambique dissipe os problemas internos do partido o mais rápido possível. Presidente moçambicano está confiante no processo de paz.

O Presidente da República de Moçambique, Filipe Jacinto Nyusi, instou este sábado (27.07) a liderança da Resistência Nacional Moçambicana (RENAMO) a resolver os seus problemas internos, para não pôr em causa o decurso do processo de desarmamento, desmobilização e reintegração (DDR) das forças do braço armado do maior partido da oposição em Moçambique.

Nyusi falava numa conferência de imprensa após um comício popular na localidade de Zimuala, distrito de Machanga, no último dia de visita à província de Sofala. “Vamos continuar a conversar sobre paz, eu acredito que todos os guerreiros da RENAMO querem paz. Alguns deviam estar até aqui no comício”, comentou o Presidente. “Todos têm o interesse de serem integrados ou inseridos na sociedade”, acrescentou.

Já na sexta-feira (26.07), Nyusi tinha demonstrado confiança no processo de desmilitarização do braço armado da RENAMO num comício em Sena, no distrito de Caia, província de Sofala.

À conversa com Ossufo Momade

O chefe do Estado adiantou que este sábado manteve contacto com o líder da RENAMO, Ossufo Momade, tendo recebido por parte deste boas indicações em relação ao decurso do alistamento dos militares para a sua integração nas Forças Armadas de Defesa e Segurança do país.