Joaquim do Espírito Santo apresenta Cartas Figuradas nos EUA

O diplomata angolano Joaquim do Espírito Santo entregou, na última quarta-feira, em Washington, as suas Cartas Figuradas à directora do Protocolo do Departamento de Estado Americano, Mary-Kate Fisher, última praxe para sua acreditação como embaixador de Angola nos EUA.

Segundo avança Angop, a sua acreditação como embaixador de Angola nos Estados Unido da América deverá ocorrer proximamente, quando apresentar as Cartas Credencias ao Presidente Donald Trump.

Joaquim do Espírito Santo, que substitui Agostinho Tavares da Silva Neto, foi nomeado embaixador de Angola nos EUA, em Maio último, depois de ter desempenhado outras funções no Ministério das Relações Exteriores, com realce para a de director para África, Médio Oriente e Organizações Regionais.