Destacado papel dos técnicos cubanos na assistência contínua a população

O vice-governador do Cuando Cubango para os Serviços Técnicos e Infra-estruturas, Bento Francisco Xavier, reconheceu sábado, em Menongue, o papel desempenhado pelos técnicos cubanos na assistência médica contínua e na melhoria da qualidade do processo de ensino e aprendizagem na província.

Ao discursar no acto provincial das celebrações do 66º aniversário do Assalto ao Quartel de Moncada, assinalado sexta-feira, 26, o vice-governador para os Serviços Técnicos e Infra-estruturas, reconheceu o papel desempenhado pelos médicos e professores cubanos, fundamentalmente, na recuperação diária de crianças e adultos.

“Fruto do esforço que os irmãos cubanos têm feito, principalmente, no sector da saúde, são notáveis as melhorias diárias na recuperação de crianças e adultos nas áreas de pequenas e grandes cirurgias, educação sanitária e clínica geral”, disse, citado pela Angop.

Destacou, ainda, o contributo dos professores cubanos na melhoria do processo de ensino, uma vez que estão distribuídos vários docentes pela província, além de ter recordado a acção do Governo cubano reflectida na presença dos angolanos em formação naquele país.

A coordenadora provincial da empresa cubana responsável pela contratação dos quadros, ANTEX, Esmeris Torres, considerou estáveis as relações de cooperação existentes entre os povos cubano e angolano na região.

Lembrou que, mais de 80 técnicos cubanos, dos quais 26 médicos e 53 professores, trabalham na assistência médica contínua e na melhoria da qualidade do processo de ensino e aprendizagem na província do Cuando Cubango,

O acto contou com a participação de médicos, professores e engenheiros de construção civil de Cuba, além de membros do Governo Provincial e convidados.