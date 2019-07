Bié: Turistas sugerem construção de “Zoológicos” em Angola

Ao falar á Angop, na cidade do Cuito, o proprietário do “Rovos Rail”, Rohan Vos-Ceo, disse que a ideia da construção de parques zoológicos,vai garantir maior atracção para os turistas, inscrever o país na rota do turismo Safari e assegurar a permanência de outros animais raros da região.

“Os turistas gostam visitar estes locais de maior concentração animal” – Disse Rohan Vos-Ceo.

Por sua vez, o guia do comboio luxuoso sul-africano “Rovos Rail”, Nicholas Schofield, mostrou-se impressionado com a vasta fauna e flora constatada durante o percurso, (Luena-Cuito), defendendo a criação de espaços de lazer ao logo do troço.

No Cuito,o Comboio, com dez carruagens luxuosas apinhadas de turistas sul-africanos, norte-americanos, ingleses, suíços, holandeses, australianos e neozelandeses, foram recebidos pelo Governador da província, Pereira Alfredo.

O comboio partiu de Dar Es Salaam, na Tanzânia, dia 14 de Julho, com destino a Angola, no âmbito de um safari de comboio transafricano denominado “Os dois oceanos”, entrou pela Zâmbia, atravessou a República Democrática do Congo, chegou ao Luau, no Moxico com destino à cidade Portuária do Lobito, província de Benguela.