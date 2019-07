Youtuber de apenas seis anos compra casa de 7,2 milhões de euros

Uma estrela do Youtube de apenas seis anos de idades comprou, juntamente com os pais, uma propriedade no valor de 9,5 mil milhões de wons sul-coreanos (7,2 milhões de euros) em Seul, na Coreia do Sul. Boram é a youtuber mais popular do país e entre os seus dois canais – um de vídeo blog e outro de avaliação de brinquedos – junta mais de 30 milhões subscritores.

Segundo a Sky News, que cita jornais locais, o edifício de cinco andares comprado pela família fica em Gangnan, uma das zonas mais populares de Seul (eternizada na música ‘Gangnan Style’ que se tornou viral no verão de 2012). A propriedade foi comprada pela empresa da família a Boram Company que foi fundada pelos pais da menina.

Pode parecer muito dinheiro, mas talvez não seja quando falamos de uma menina que galha uma média de 3.5 milhões de wons sul-coreanos (2.6 milhões de euros). Mas o seu sucesso levantou suspeitas de que poderia estar a ser explorada.

De acordo com o Notícias ao Minuto, o destacamento local da organização não-governamental (ONG) Save The Children foi a tribunal em 2017, para acusar os pais de Boram de “exporem a criança a situações que podem implicar que fique sob stress psicológico e distribuírem as imagens publicamente, com uma influência negativa nos utilizadores menores que veem os vídeos e com o intuito de lucrarem financeiramente”. Em algumas das filmagens que geraram preocupação é possível ver Boram a roubar dinheiro da carteira do pai ou a agir como se tivesse dado à luz.

Os pais acabaram por pedir desculpa publicamente e os conteúdos foram tornados privados.

Boram não está sozinha na lista de mini-milionários. No ano passado, o norte americano Ryan Kaji, de sete anos, ganhou cerca de 22 milhões de dólares (26 milhões de euros) através do seu canal de avaliação de brinquedos, Ryan ToysReview, com mais de 20 milhões de subscritores.