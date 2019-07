Proprietário do Comboio turístico de luxo quer recuperação do Parque da Cameia

Proprietário do Comboio turístico de luxo quer recuperação do Parque da Cameia

O proprietário do comboio turístico sul-africano de luxo, Rohan Vos-Ceo, sugeriu ao governo da província do Moxico a apostar na recuperação do Parque Nacional da Cameia, para proporcionar mais negócios que contribuem para o desenvolvimento da região.

De acordo com a Angop, o integrante do primeiro comboio turístico sul-africano de luxo “Rovos Rail” falava num encontro de cortesia com o governador provincial do Moxico, Gonçalves Muandumba, à chegada, sábado a noite, na cidade do Luena.

Rohan Vos-Ceo indicou que o turista que se desloca a África quer ver de perto as diversas espécies de animais existentes no continente.

Apelou, com efeito, a população para a conservação e protecção do meio ambiente, de forma a prevenir a extinção dos animais de referência em Angola, com realce para palanca negra gigante.

“O governo estaria, dessa forma, a competir no turismo Safari”, ressaltou o turista, que sugeriu a criação de loges na reserva, para permitir aos turistas ver de perto os animais.

Por seu turno, o governador provincial explicou que o Parque Nacional da Cameia está em reabilitação lembrando que, há quatro meses, recebeu visita de turistas sul-africanos, ingleses e australianos.

Informou, também, que em Setembro deste ano a província do Moxico vai acolher um workshop sobre biodiversidade, evento a ser realizado em parceria com a National Geographic.

Com 14 mil e 450 quilómetros quadrados, o Parque Nacional da Cameia foi estabelecido em 1935, como reserva de caça e elevado a Parque Nacional em 1957, tendo os seus limites sido ajustados.

A grande fauna do Parque Nacional da Cameia é constituída, principalmente, por animais como leão, hiena malhada, leopardo, chita, hipopótamo, potamochero, palanca vermelha, songue, nunce, cacu, oribi, sitatunga e o tchikolokossi.

O comboio turístico sul-africano de luxo “Rovos Rail” transporta 53 turistas de várias nacionalidades.

Segundo o roteiro da recepção do comboio, no Luena, antes de partir para a proxima paragem no Cuito (Bié), os turistas irão visitar alguns locais históricos tais como o monumento a Paz e a Sé Catedral da Igreja Católica.

O comboio de luxo partiu no dia 14 deste mês (Julho) de Dar Es Salaam (Tanzânia) com destino à cidade Portuária do Lobito, província de Benguela, no âmbito de um safari de comboio transafricano denominado “Os dois oceanos”.

De Dar Es Salaam à cidade do Lobito, os turistas farão um percurso de quatro mil e 300 quilómetros, passando também pelas repúblicas da Zâmbia e Congo Democrático (RDC), em 18 dias.