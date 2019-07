Mau estado das vias da Quiçama obriga administrador passar por outras províncias

Angop

O mau estado das vias que interligam as comunas e aldeias do município da Quiçama, obrigou esta sexta-feira ao administrador local, António Manuel Fiel, passar pelas províncias do Cuanza Norte e Cuanza Sul, para aceder a uma das comunas de Luanda.

A comitiva liderada pelo administrador partiu de Catete, seguindo pela estrada nacional 230, passou pelo Dondo (Cuanza Norte) e Munenga (Cuanza Sul), para atingir a comuna do Kixinge, município da Quiçama, Luanda, percorrendo aproximadamente 200 quilómetros.

Quiçama é o município mais extenso e rural da província de Luanda e das cinco comunas que a compõe, (Muxima, Cabo Ledo, Demba Chio, Mumbondo e Kixinge), quatro encontram-se quase isoladas entre si, por falta de vias em condições de trafegabilidade.

Por este facto, o administrador anunciou esta sexta-feira, que a partir do mês de Agosto vão começar a terraplanar todas as vias, de formas a dar maior dignidade aos seus moradores.

Durante a sua estada na comuna sede do Kixinge, ouviu clamores dos munícipes locais, relativos a falta de água, assistência médica, saladas de aulas para o segundo nível e energia eléctrica.

António Manuel Fiel que lançou na ocasião a pedra para abertura de um furo de água assegurou que todos os outros serviços serão satisfeitos apenas após o término da melhoria das vias de acesso, previsto para o final do ano em curso.

Na visita de trabalho constatou-se que a dispersão dos habitantes tem sido também, um dos motivos da fraca assistência social do Estado, pós, aliada a falta de vias de acesso, algumas aldeias estão separadas uma da outra, por mais de 100 quilómetros.

Desde que foi nomeado para Quiçama, há um mês, esta é a primeira deslocação que a uma comuna, para se inteirar das condições sociais dos seus munícipes e encontrar solução para os mesmos.

Com uma superfície de 12 mil e 45 quilómetros quadrados, o município da Quiçama possui uma população estimada em 22 mil habitantes maioritariamente pratica a agricultura e a pesca artesanal.

O município tem como referências o Parque Nacional da Quiçama, que ocupa uma área de 9.600 quilómetros quadrados e uma fauna e flora diversificada.