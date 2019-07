FAA estão preparadas para qualquer eventualidade – Chefe do Estado-Maior

Angop

As Forças Armadas Angolanas (FAA) estão preparadas para cumprir qualquer eventual incursão militar estrangeira que possa surgir no país, afirmou na sexta-feira, na localidade do Kinkankala, município do Ambriz, província do Bengo, o Chefe do Estado-Maior General, Egídio Sousa e Santos.

O oficial superior general da FAA que falava no encerramento do exercício e manobra operativo estratégico “Vale do Loge”, iniciado em Junho deste ano, considerou positivo tudo quanto foi traçado e materializado as orientações das estruturas superiores.

O evento, visou fundamentalmente exercitar os comandos do Estado Maior da região Militar, Aérea e Naval norte e Forças Especiais nas questões relacionadas com a prontidão combativa e o planeamento operativo-estratégico, no âmbito de operação defensiva e o reforço da defesa dos objectivos estratégicos contra agressão e acção subversivas.

Apesar das limitações financeiras do país, foi possível realizar com êxito o exercício e manobra operativo-estratégico “Vale do Loge”, demonstrando as entidades convidadas nacionais e estrangeiras a crescente mestria militar das Forças Armadas Angolanas (FAA).

O cenário político militar e operativo foi concebido em situação de ficção, onde os comandantes tomaram as decisões adequadas e ponderadas, os estados-maiores garantiram a reacção oportuna contra as prováveis acções do inimigo simulado, enquanto as tropas cumpriam com êxito as missões distribuídas.

Sobre o exercício FELINO 2019, disse, Angola vai participar com as forças das Comunidades dos Países de Língua portuguesa (CPLP), representando maior grosso dos três ramos das tropas angolanas (Exercito, Marinha e Força Aérea).

O exercício Felino 2019 vai decorrer na localidade angolana do Cabo Ledo, província de Luanda, com o tema “Das operações de apoio à paz e ajuda humanitária”. Os exercícios constituem um mecanismo de inter-operacionalidade das forças armadas dos países de Língua Portuguesa.

Compõem este exercício as forças armadas de Angola, do Brasil, de Cabo Verde, da Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, de Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste.

É a segunda vez que Angola recebe o “Exercício Felino”, depois de já ter acolhido em Setembro de 2010. A última edição (17ª) foi realizada em 2017, na Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), em Resende, no Estado brasileiro do Rio de Janeiro.