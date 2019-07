Barcelos. Detido jovem suspeito de matar o pai com um machado

Um jovem de 16 anos foi detido pela Polícia Judiciária. Em causa está o facto de ser suspeito de ter matado o pai à machadada, em Barcelos, avança o Notícias ao Minuto.

Em comunicado, a PJ, através do Departamento de Investigação Criminal de Braga, avança que o detido vai ser presente às autoridades judiciárias para interrogatório e aplicação de medidas de coação.

De acordo com as autoridades, a vítima faleceu no local “devido a ferimentos provocados por uma machada”, sem adiantar mais pormenores sobre o crime.

Recorde-se que o homem, que aparentava ter 50 anos, foi encontrado morto em casa, na localidade de Pereira, em Barcelos, esta sexta-feira, com uma machada na cabeça.