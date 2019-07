Afrobasket2019: Selecção está evoluir gradualmente – Hilário Filipe

Angop

O treinador adjunto da selecção nacional de basquetebol sénior feminina, Hilário Filipe, afirmou sexta-feira, em Luanda, que a sua equipa está a evoluir gradualmente tendo em vista o campeonato africano das nações (Afrobasket2019), a decorrer de 8 a 19 de Agosto, no Senegal.

Em declarações à imprensa no final do jogo-treino, em que o cinco nacional venceu a equipa masculina de sub-18 Formigas do Cazenga, por 81-7, disse que as jogadoras já estão a corresponder as expectativas, mas não a 100 porcento como gostaria.

Hilário Filipe salientou que existem alguns aspectos que precisam ser corrigidos, como os lançamentos exteriores.

Segundo o seleccionador, apesar do potencial que as convocadas têm, a defesa a zona e as jogadas rápidas precisam também de melhoradas.

“Vamos entrar na quinta semana desde que começamos os trabalhos e já fizemos quatro jogos de controlo, vencemos três e perdemos apenas um, o que acho positivo ”, lembrou.

A selecção nacional vai continuar a trabalhar no país até o dia 31 deste mês e embarcara para o palco da competição no dia um de Agosto, onde vai participar de um quadrangular antes do inicio da prova, com as selecções do Senegal (anfitriã), Marrocos e Côte d’voire.

Angola estreou-se no Afrobasket feminino em 1981, em Dakar (Senegal), até então já conquistou dois títulos consecutivos, em 2011 (Bamako – Mali), que garantiu a qualificação, pela primeira vez, da selecção nos Jogos Olímpicos de Londres e em 2013 em Maputo (Moçambique).