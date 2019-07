Uíge: Estradas em mau estado impedem transporte de produtos agrícolas

Enquadrada na responsabilidade social da Endiama, a oferta compreende mil e 900 sacos de cimento, 75 rolos de malha sol, 30 painéis de contraplacados, 50 botas, igual número de capacetes, três betoneiras e duas compactadoras, entre outros meios técnicos. Em declarações à imprensa, Ana Feijó anunciou a chegada na província, na próxima semana, de uma equipa técnica que fará o levantamento de todas as ravinas que circundam a cidade do Luena, para permitir o mapeamento e posterior colheita de amostras de solos a serem enviados ao laboratório. Explicou que este trabalho técnico e geológico ajudará as empresas vocacionadas no combate ao fenómeno erosivo, a realização correcta das obras, bem como alastrar o estudo aos demais municípios que apresentam indícios de ravinas. Para o efeito, apontou que foram criadas três equipas constituídas por sete elementos cada, devendo fazer o levantamento nas três províncias do leste do país, nomeadamente Moxico, Lunda Sul e Lunda Norte, com ajuda de drones. Ao agradecer o gesto, o vice-governador do Moxico para os serviços técnicos e infra-estruturas, Manuel Lituai, disse que apesar de ser insuficiente, é já um bom começo para auxiliar os trabalhos de contenção das ravinas que constituem a maior ameaça da urbe. Referiu que para além do trabalho de estancamento, as equipas do Governo local envolvidas nas obras, apoiadas pelo equipamento do Instituto Nacional de Estradas “INEA”, realizam também plantações de bambus entre outras espécies, nos arredores das áreas afectadas pelas erosões. Endiama oferece material para contenção de ravinas no Luena (Foto: David Dias)

VOA | Moniz Francisco

A falta de reabilitação e construção da estrada que liga o Município do Bembe e Uíge está a impedir a população em escoar os produtos agrícolas do campo para as cidades.

A falta de reabilitação e construção da estrada que liga o Município do Bembe e Uíge está a impedir a população em escoar os produtos agrícolas do campo para as cidades.

Produtos agrícolas estão a apodrecer devido a essa situação, disseram camponeses.

O técnico do Instituto do Desenvolvimento Agrário (IDA) do Município do Bembe Ângelo Afonso Monteiro confirmou as péssimas condições das vias de comunicação rodoviária no Município do Bembe.

Por sua vez o administrador municipal do Bembe, Sebastião Ferraz reconheceu as dificuldades mas disse que há projectos para se melhorar as condições da estrada principal.

“Está em vista a reparação da estrada Songo Lukunga e Lukunga Bembe, numa segunda fase vai-se ver também a construção da estrada entre Bembe e Kimaria”, esclareceu o administrador Municipal do Bembe.

A população do município do Bembe queixa-se também da falta de serviços sociais de qualidade nas comunas e aldeias do município.

Produtos agrícolas estão a apodrecer devido a essa situação, disseram camponeses.

O técnico do Instituto do Desenvolvimento Agrário (IDA) do Município do Bembe Ângelo Afonso Monteiro confirmou as péssimas condições das vias de comunicação rodoviária no Município do Bembe.

Por sua vez o administrador municipal do Bembe Sebastiao Ferraz reconheceu as dificuldades mas disse que há projectos para se melhorar as condições da estrada principal.

“Está em vista a reparação da estrada Songo Lukunga e Lukunga Bembe, numa segunda fase vai-se ver também a construção da estrada entre Bembe e Kimaria”, esclareceu o administrador Municipal do Bembe.

A população do município do Bembe queixa-se também da falta de serviços sociais de qualidade nas comunas e aldeias do município.