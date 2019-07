STF ordena que Petrobras abasteça navios iranianos

O Supremo Tribunal Federal (STF) ordenou, nesta quinta-feira (25), que a Petrobras forneça combustível a dois navios iranianos parados há quase dois meses no porto de Paranaguá, no Paraná, sob alegação de que a companhia iraniana é alvo de sanções americanas.

A decisão do presidente do STF, Dias Toffoli, foi tomada um dia após o Irão ameaçar suspender suas significativas importações de milho e outras commodities brasileiras.

A Petrobras disse à AFP que ainda não recebeu a notificação, mas que a “analisará a decisão” quando isso ocorrer.

O chanceler Ernesto Araújo ponderou que “todas as partes envolvidas tem que seguir as determinações da Justiça”.

Os barcos “Bavand” e “Termeh”, da empresa iraniana Sapid Shipping, chegaram a Paranaguá em Julho. A Petrobras se nega a reabastecê-los alegando que tanto os navios, como a empresa, “encontram-se sancionados pelos Estados Unidos”.

O Irão é um dos maiores importadores de produtos agrícolas brasileiros, sobretudo soja, carne e açúcar.

As tensões no Golfo aumentaram nos últimos meses, reacendidas após a saída de Washington do programa nuclear iraniano e a restauração de sanções contra Teerão.