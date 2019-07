Querem, podem e mandam. Os quatro signos mais teimosos do zodíaco

Impala

Querem, podem e mandam. Mesmo quando tudo indica que estão errados, eles continuam a insistir e seguem com a sua ideia em frente. Detestam dar o braço a torcer e odeiam ainda mais assumir que estavam errados. Saiba quais são os quatro signos mais teimosos do zodíaco.

Touro

Talentoso e teimoso. É extremamente desconfiado, inclusivamente de qualquer coisa que lhe seja nova. Como é um signo muito afetuoso, acaba por ceder e admitir que, afinal, não tinha razão. Mas antes de ceder, tenta ir pelo seu caminho pois, dessa forma, tem mesmo a certeza que não é o ideal.

Carneiro

As pessoas do signo carneiro têm dificuldade em ouvir opiniões de outros e nem sequer deixam que o outro lhe tente mostrar um caminho diferente. O carneiro tenta fazer tudo à sua maneira pois acredita que essa é a forma ideal. Quando falha, leva algum tempo a perceber que seguiu o caminho errado e tende a atirar a culpa para qualquer outra pessoa ou fator externo.

Leão

Leão é teimoso na sua essência. Pessoas com muito estilo próprio que estão habituados a serem valorizados por outros como os melhores e mais inteligentes. Faz as coisas como ele bem entende, mesmo que essa não seja a forma mais rápida ou mais fácil. Não se preocupa com a opinião do outro, mesmo que lhe digam que deve mudar a sua direção, ele continua naquela que entende que é a melhor. Apesar disso, são pessoas muito maduras e conseguem admitir os erros.

Virgem

Provavelmente, o mais teimoso de todos. Pessoas deste signo gostam de ‘ver para crer’ e não vale a pena tentarem fazê-las seguir outro caminho porque não vai acontecer. Irrita-se com muita facilidade quando não consegue provar aos outros que estava certo. Virgens sente-se frustrados e tristes quando têm de reconhecer que se enganaram e, mais ainda, quando precisam de pedir desculpa por algum erro.