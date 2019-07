PR volta a fazer mudanças no Corpo Diplomático

O Presidente da República, João Lourenço, exonerou e nomeou hoje, em Luanda, os embaixadores acreditados em Moçambique, Marrocos, Cabo Verde, Singapura e República Democrática do Congo.

Nos termos da Constituição da República e por conveniência de serviço, o Presidente da República exonerou Brito António Sozinho, do cargo de embaixador acreditado em Moçambique, Benigno de Oliveira Vieira Lopes, do cargo de embaixador no Reino de Marrocos e Josefa Guilhermina Coelho da Cruz, do cargo de embaixadora de Angola acreditada na República de Cabo Verde.

De acordo com uma nota de imprensa da Casa Civil do Presidente da República, citada pela Angop, João Lourenço exonerou igualmente Fidelino Loy de Jesus Figueiredo, do cargo de embaixador de Angola acreditado em Singapura, e José João Manuel, do cargo de embaixador na República Democrática do Congo.

Num outro despacho, o Presidente da República nomeou José João Manuel, para o cargo de embaixador Angola acreditado em Moçambique, Baltazar Diogo Cristóvão, para o cargo de embaixador acreditado no Reino de Marrocos, Júlia de Assunção Cipriano Machado, para o cargo de embaixadora acreditada na República de Cabo Verde e Miguel da Costa, para o cargo de embaixador acreditado na República Democrática do Congo.