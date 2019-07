Irão testa com êxito míssil balístico, informa mídia

Na noite de 24 para 25 de Julho o Irão realizou testes de um míssil balístico de alcance intermédio que voou a distância de 1.000 quilómetros.

Os canais Fox News e CNN informaram sobre o lançamento, referindo-se a uma fonte na administração dos EUA.

“Embora o míssil Shabaab não representasse ameaça para a navegação ou as bases dos EUA, segundo avaliações da inteligência, esses testes são parte dos esforços do Irão para aperfeiçoar o alcance e a precisão dos lançamentos”, escreveu no seu Twitter a comentarista do CNN Barbara Star.

De acordo com a Sputnik, o programa de mísseis do Irão permanece objecto de desacordos, em particular, em relação à Resolução 2231 da ONU. Os EUA afirmam que essa resolução proíbe o Irão de realizar lançamentos de mísseis. Entretanto , o Ministério de Defesa iraniano sublinha que os lançamentos não violam a resolução.