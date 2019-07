Indicação dos novos membros visa imprimir maior dinamismo no Executivo – PR

O Presidente da República, João Lourenço, conferiu posse, nesta sexta-feira, em Luanda, aos novos membros do Executivo nomeados esta semana.

No Salão Nobre do Palácio Presidencial tomaram posse nos cargos de ministro do Interior, Eugénio César Laborinho, da Agricultura e Florestas, António Francisco de Assis e da Economia e Planeamento, Manuel Neto da Costa.

Foram igualmente empossados os governadores das províncias de Cabinda, Marcos Alexandre Nhunga, do Cuando Cubango, Júlio Marcelino Vieira Bessa; o secretário para os Assuntos Económicas do Presidente da República, Lopes Paulo, o secretário de Estado para o Planeamento, Samahina de Sousa da Silva e o director-adjunto do Cerimonial do Presidente da República, Francisco Silveira.

O Chefe de Estado angolano referiu que a indicação dos responsáveis para os actuais cargos visa imprimir maior dinamismo no desempenho do Executivo.

O Titular do Poder Executivo recomendou aos novos membros do Governo a trabalharem no sentido de contribuírem para a resolução dos problemas dos cidadãos.

Já nas vestes de ministro do Interior, Eugênio Laborinho apontou, em declarações à imprensa, como prioridade, o combate “cerrado” à criminalidade, à imigração ilegal, ao tráfico de droga e de diamantes, para devolver aos cidadãos o sentimento de estabilidade, segurança e tranquilidade pública.

O titular da pasta do Interior, que até a data da sua nomeação exerceu as funções de governador de Cabinda, defendeu a necessidade de se potenciar os órgãos da protecção civil, tornando-as robustas para fazer face às emergências, com realce para o fenómeno da seca nas províncias da região sul do país (Cunene, Huíla, Cuando Cubango e Namibe).

Para o novo ministro da Economia e Planeamento, Manuel Neto da Costa, as prioridades a seguir são as que estão definidas no Plano de Desenvolvimento Nacional, tendo afirmado que um dos desafios passa por estabilizar a economia e procurar diversifica-la.

“Entendemos que a situação económica e financeira do país não é das melhores, porque vem registando recessão, e são precisas medidas para se poder assegurar a retoma do crescimento económico, sobretudo, estimular a actividade económica privada, com realce para os sectores reais da economia”, enfatizou.

Por sua parte, o ministro da Agricultura e Florestas, António Assis, anteriormente Presidente do Conselho da Administração do Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas, disse ser intenção trabalhar no quadro do Programa de Desenvolvimento Nacional, prometendo dedicar uma atenção especial à promoção e desenvolvimento da actividade da agricultura familiar.

Para o governante, a formação e treinamento dos agrónomos não deve ser relegada para plano inferior. “Queremos que os alunos que concluam a formação nas nossas escolas, no ramo da ciências agro-pecuárias, sejam técnicos capazes e que saibam encontrar soluções práticas para problemas pontuais no campos”, sublinhou.

Já o governador de Cabinda, Marcos Nhunga, prometeu trabalhar com base no programa do governo local e delinear estratégias para criar melhores condições da população local, com realce para as áreas de saúde, educação, saneamento básico, agricultura.

Na perspectiva do novo governador da província do Cuando Cubango, Júlio Bessa, o objectivo consiste em elaborar um programa para resolver, definitivamente, o problema do abastecimento de água à população e, sobretudo, criar a sustentabilidade do desenvolvimento da província.