Inadec precisa de 21 especialistas no Moxico

Angop

O Instituto Nacional de Defesa do Consumidor (Inadec) no Moxico precisa de pelo menos 21 técnicos especializados em diversas áreas, principalmente, em Direito do Consumidor, para a cobertura das actividades de fiscalização, afirmou hoje, no Luena, o responsável da instituição, Jacob Cachipa.

Durante a cerimónia de celebração do 22.º aniversário da criação do Inadec, o responsável informou que a instituição no Moxico conta apenas com três técnicos efectivos.

O sector enfrenta, também, a falta de meios de transporte, recursos financeiros e infra-estruturas apropriadas para a prestação de um serviço eficiente a nível de todos os municípios da província.

A falta de infra-estruturas e técnicos nos restantes municípios da província faz com que, actualmente, as actividades estejam confinadas ao município sede (Moxico).

Infracções registadas

O responsável informou que durante o primeiro semestre deste ano, o Inadec registou 13 infracções, relacionadas com venda de produtos expirados, falta de rigor e higiene na actividade comercial, bem como a existência de rótulos em língua estrangeira nos produtos.

As infracções foram detectadas durante 140 visitas de inspecção nos estabelecimentos comerciais, resultando na aplicação de oito multas.

O Inadec foi criado a 25 de Julho de 1997, como uma instituição pública, com o objectivo de defender e proteger os direitos dos consumidores.