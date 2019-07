Fisioterapeuta oferece consultas gratuitas a comunidade

Com o objectivo de firmar o seu papel com a responsabilidade social, Dra Edna De Alegria, Fisioterapeuta, realizou consultas de Fisioterapia Pediátrica gratuitas em Luanda, no Distrito Urbano de Talatona.

Para a acção, a Dra Edna De Alegria realizou um mutirão com a colaboração de Fisioterapeutas voluntários que se predispuseram a consultar, diagnosticar, orientar e encaminhar para um atendimento de referência em Fisioterapia.

A acção solidária para a comunidade em forma de consultas gratuitas aconteceu no período das 8h às 15h, no município de Belas, no espaço adjacente à Administração municipal- distrital de Talatona.

“Um dos objectivos era de dar oportunidade aos municipes de poderem ter acesso à consultas de Fisioterapia de forma gratuita e desta forma promover alguma qualidade de vida, através da assistência à saúde” disse a Dra Edna de Alegria, adiantando que pretende futuramente levar esta acção para outros municípios para que outras populações beneficiem também desta iniciativa.

De ressaltar que esta acção contou com o apoio da Administração local, da Polícia Nacional do município do Belas, do Ministério da Saúde e de parceiros individuais.

