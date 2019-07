MARIA ISABEL GOMES GODINHO DE RESENDE ENCOGE, EMBAIXADORA DE ANGOLA NO REINO DOS PAÍSES BAIXOS (FOTO: FRANCISCO MIÚDO)

Embaixadora no Reino dos Países Baixos entrega cartas figuradas

A embaixadora de Angola no Reino dos Países Baixos, Maria Isabel Resende Encoge, procedeu, nesta sexta-feira, a entrega das cartas figuradas de acreditação a directora do protocolo do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Pascalle Grotenhuis.

A diplomata angolana, escreve Angop, tem previsto a entrega das cartas credenciais a rainha Willer Alexander Claus George Ferdinand no dia 4 de Setembro do ano em curso, em acto a ter lugar no Palácio Real.

Maria Isabel Resende Encoge foi nomeada embaixadora extraordinária e plenipotenciária da República de Angola no Reino dos Países Baixos a 15 de Maio do corrente ano.