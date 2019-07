Documentário de cineasta angolano estreia no festival do Rio de Janeiro

O Filme “No Meu Pensar, No Meu Olhar” do cineasta angolana Aridson Andre Alfredo, nascido na província do Kwanza Sul- Libolo, vai estrear o seu documentário “No Meu Pensar, No Meu Olhar” no festival de cinema do Rio de Janeiro, Brasil.

Na sua 12° edição o Fesival de Cinema Negro Zózimo, apresenta pela primeira vez um filme de um cineasta angolano, o Festival vai ocorrer de 23 de Outubro a 03 de Novembro, no Rio de Janeiro.

O Festival de Cinema Negro Zózimo Balbul- Brasil África e Caribe é um festival de cinema que reúne os melhores cineastas negros do mundo. Integrando a experiência entre directores e novos realizadores com objectivo de resgatar a memória da presença negra e suas temática no cinema nacional e internacional.

O Filme “ No Meu Pensar, No Meu Olhar” é um filme que traz uma gama

de ideias vindo de diferente actores da sociedade brasileira, como artistas, pesquisadores, professor, e membros dos movimentos pretos. Todos com uma vivência deferente umas das outras. Este filme terá a capacidade de levar a sociedade Brasil, uma nova ideia de pensar sobre o próximo, principalmente sobre os menos privilegiados na sociedade brasileira.

Aridson Andre Alfredo “ Ary Alfredo” fez curso de teatro na escola de Teatro ZAIRA ZAMBELE 2014, no Rio de Janeiro, actua em diversa novelas da Rede Globo de Televisão, lança o seu segundo filme como cineasta.

