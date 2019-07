Conheça as empresas que mais dão dinheiro à Sonangol fora do petróleo

Mercado

A Sonatide Marine Services e o Banco Africano de Investimentos (BAI) são as que lideram a lista das empresas que mais dão dinheiro à Sonangol fora do petróleo, de acordo com o relatório e contas referente a 2018.

No exercício de 2018, fruto das participações financeiras da Sonangol, foram arrecadados um total de 22,1 milhões USD dos quais 20,5 milhões USD como forma de dividendos e 1,5 milhões USD como managements fees, também conhecida como taxa de administração, cobrada por um gestor de investimento por administrar um fundo de investimento.

Comparativamente a 2017, de uma forma geral, verificou-se um decréscimo dos dividendos de 31%, influenciado, sobretudo, pela redução acentuada no segmento de Petróleo, Gás e Energia, em virtude da não distribuição de dividendos das empresas deste sector, refere o documento.

No período em análise, os dividendos foram provenientes maioritariamente da Sonatide

Marine Services com 51%, seguida do BAI com 31%, da Sonasurf Internacional 11%, da Sonadiets Services com 5% e da Sonasing Kuito, Sonadiets Ltd e Banco Caixa Geral Totta Angola, todos, somados, representando 1%. Relativamente aos management fees, 70% foram da Sonamet e 30% da Sonaid.

Sonatide Marine Services é uma empresa do universo Sonangol constituída no ano 2000 com sede nos escritórios da W.S Walker & Company, 2º andar, Caledonian House, Mary Street P.O Giorge Town, Grand Cayman, nas Ilhas Caimão e com sucursal em Luanda.

Foi constituída com o objecto social de prestação de serviços marítimos a operadores petrolíferos offshore a trabalhar dentro e fora de Angola, transferência de tecnologia para cidadãos angolanos, promoção de formação de cidadãos angolanos, criação de um centro angolano de marinheiros e pessoal de terra internacionalmente qualificados, criação de um novo centro de proveitos para a Sonangol e a TideWater. Operação de navios offshore na indústria petrolífera ou de outro modo nas águas costeiras de Angola, bem como a prestação de outros serviços marítimos de apoio fora das costas de Angola ou outros locais.

Em Novembro do ano passado(2018) a sede da empresa mudou para o 12º, 13º e o 14º andar do Condomínio Rei Katyavala, Ingombotas, Luanda. A Sonangol detém 60% do capital social da Sonatide Marine Services e a TideWater é detentora de 40%.

Com a mudança da sede para Luanda, o objecto social da empresa também sofreu uma alteração. Conforme consta do livro de Registo Comercial do Guiché Único, a empresa presta serviços marítimos, incluindo cabotagem e gestão de navios e outros serviços marítimos acessórios a empresas de energia que tenham operações de perfuração, pesquisa e produção no território e águas offshore. Já no BAI, a Sonangol é detentora de 8% do capital social.

Das 73 empresas não nucleares inscritas no balanço de 2018, a Sonangol China Internacional é que mais dá prejuízo à Sonangol, com provisões acumuladas no valor de 73,9 mil milhões Kz, equivalentes a 239,5 milhões USD ao câmbio médio de 308,891 Kz praticados até Dezembro de 2018.

A seguir está a Sonangol Hidrocarbonetos Brasil, Ltda e a Sonangol Hidrocarbonetos USA, LTd, com provisões acumuladas de 52,8 e 39, 6 mil milhões Kz respectivamente.