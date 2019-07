Académicos discutem Lei da Política Curricular

Angop

Académicos e gestores escolares reuniram hoje, no Sumbe, província do Cuanza Sul, para analisar e apresentar propostas para enriquecer a Lei da Política Curricular.

A proposta da política curricular, que define os fundamentos, princípios, parâmetros e os procedimentos conducentes ao desenho, desenvolvimento e avaliação curricular, visa organizar a estrutura conceptual derivada das ciências da educação, com vista a praticabilidade de uma educação inclusiva, integradora e de qualidade.

O processo de auscultação sobre a proposta da Lei da Política Curricular, de âmbito nacional, teve início no mês de Junho, em Luanda, a cargo do INIDE, devendo prolongar-se durante este ano.

A proposta, resumida numa brochura, contém sete capítulos, com 86 artigos que retratam as disposições gerais, os fundamentos da política curricular, seus princípios, quadro de referência, organização e gestão curricular, organização e gestão do processo de ensino-aprendizagem, entre outras.

Na abertura do certame, o director do Gabinete Provincial da Educação, Carlos de Brito Pacheco, disse que o assunto é de interesse nacional que em muito vai contribuir para a planificação e sistematização do ensino e aprendizagem.

Para o efeito, instou aos participantes a dar a suas contribuições para enriquecer o documento.