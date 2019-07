Manifestantes e artistas forçam demissão do governador de Porto Rico acusado de ter discurso sexista e homofóbico (REUTERS / Carlos Barria / File Photo)

Queda do governador de Porto Rico com discurso sexista e homofóbico

Queda do governador de Porto Rico com discurso sexista e homofóbico

RFI | João Matos

Em Porto Rico, o governador Ricardo Rosselló não resistiu à revolta popular e anunciou que abandona o cargo a 2 de Agosto. Os manifestantes estavam na rua há 12 dias a exigir a sua demissão pelas suas mensagens recheadas de ofensas a opositores, piadas sobre homossexuais e insultos sexistas e homofóbicos.

O governador de Porto Rico, Ricardo Rosselló, a anunciou ontem à noite a sua demissão, duas semanas depois das revelações na imprensa de um escândalo de mensagens sexistas e homofóbicas que ele teve com colaboradores.

“Anuncio-vos que me demitirei do posto de governador com efectividade a 2 de Agosto às 17 horas”, declarou Rosseló num video divulgado ontem à noite na sua página Facebook.

A rua reagiu imediatamente dando vivas à demissão. Nas duas últimas semanas houve grandes manifestações na capital San Juan exigindo a demissão do governador acusado de discurso sexista contra as mulheres e de homofobia contra homossexuais, como o cantor Ricky Martin.

Ricky Martin e outros artistas estiveram nas ruas de San Juan liderando as manifestações reclamando a queda do governador Ricardo Rosseló.

Aliás os manifestantes tendo à frente outros nomes da música como Luis Fonsi, autor do sucesso musical Despacito voltaram hoje às ruas de San Juan, agora para rejubilarem-se com a demissão de Rosselló.

O ex-governador que é ainda acusado de corrupção e má gestão é substituído interinamente pela secretária da Justiça Wanda Vazquez até as eleições de 2020.

A secretaria da Justiça, tinha indicado na terça-feira, que o governador devia demitir-se e que ia ser processado assim como 11 dos seus colaboradores por crime de ofensa e insultos sexistas e homofóbicos.