Presidente da Tunísia morre aos 92 anos

Beji Caid Essebsi foi um jogador importante na transição do país para a democracia desde 2011

Segundo o The Independent, que cita um comunicado da presidência daquele país, Beji Caid Essebsi, morreu hoje aos 92 anos de idade.

Lembre-se que Essebsi tinha sido admitido num hospital militar na quarta-feira, no entanto é desconhecido qual o motivo do internamento. Já o mês passado, tinha recebido tratamento hospitalar com o que foi descrito pelos responsáveis governamentais como uma “severa crise de saúde”.

Era o presidente em funções mais velho do mundo e ganhou as primeiras eleições livres da Tunísia em 2014 depois das revoluções da Primavera Árabe na região. No início deste ano anunciou que não ia concorrer às eleições presidenciais marcadas para Novembro.