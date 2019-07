Músicos angolanos destacam-se no cartaz do festival de Fado

Músicos angolanos destacam-se no cartaz do festival de Fado

Os artistas angolanos Paulo Flores, Patrícia Faria e Pérola são figuras destaque do cartaz do festival Caixa Fado edição/2019, encabeçado pelo fadista Marco Rodrigues.

Segundo Angop, fazem igualmente parte da lista para o espectáculo agendado para Outubro deste ano, Cidália Moreira, Lina, Tânia Oleiro e Mel, que também vão partilhar o palco com fadistas portugueses.

Apresentado no final tarde desta quarta-feira ao público, em conferência de imprensa, o evento vai homenagear a artista Amália Rodrigues, que em Outubro completa 20 anos, desde o seu passamento físico.

Como novidades, os artistas escolhidos para essa 5ª edição irão apresentar vários sucessos da magnifica obra de Amália Rodrigues, individualmente e em duetos,durante 90 minutos de espectáculo musical.

Para o director do festival, Luís Montez, o evento visa aproximar cada vez mais os artistas angolanos e os portugueses, além de reforçar os laços culturais e históricos entre os dois povos.

A ter lugar no dia 17 de Outubro no Cine Atlântico, os bilhetes estarão no valor de 19 mil e 750 kwanzas, de acordo com a organização.

O festival Caixa Fado que já assume um lugar cativo na agenda cultural de Angola, desde 2015, é organizado pelo banco Caixa Angola dentro da sua iniciativa de âmbito cultural “ Caixa Artes “.

Na edição/2018, os artistas angolanos Anabela Aya, Afrikanita e C4Pedro foram os escolhidos do festival Caixa Fado, que também aconteceu em Outubro.