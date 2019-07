Mortes por malária reduzem significativamente na Caála

O número de mortes por malária reduziu de 18 para quatro, nos últimos dois meses, no município da Caála, 23 quilómetros a Oeste da cidade do Huambo, em comparação com o igual período anterior, fruto da intensificação das campanhas de fumigação e combate anti-larval.

A informação foi prestada hoje, quinta-feira, à ANGOP, pelo ponto focal de luta contra malária nesta municipalidade, Jorge Mário Silva, realçando que a diminuição significativa da taxa de letalidade deveu-se ao reforço da disseminação dos cuidados primários de saúde e das palestras de esclarecimento sobre uso correcto de mosquiteiros.

Explicou que as quatro mortes resultaram de quatro mil e 650 casos de malária diagnosticados no período em referência, em toda rede sanitária da municipalidade, constituída por 31 unidades hospitalares.

Destas, destaca-se o hospital municipal, criado em 1970, para prestar serviços em várias especialidades, entre as quais pediatria, obstetrícia, estomatologia, nutrição, hemoterapia, ginecologia, cirurgia, saúde mental, oftalmologia, ortopedia, cirurgia e otorrinolaringologia.

Jorge Mário Silva reafirmou que as autoridades do município da Caála continuam empenhadas no combate a epidemia da malária, através da distribuição de mosquiteiros impregnados com insecticida de longa duração e o consequente esclarecimento sobre a importância na prevenção, assim como outras intervenções comunitárias, para obter a diminuição da incidência de casos.

Com uma extensão territorial de 3.680 quilómetros quadros, o município da Caála possui uma população de 331.224 habitantes distribuídos pelas comunas da Calena, sede, Catata e Cuima.