Insuficiência de escolas movimenta mais de mil alunos à RDC

Mil e 449 alunos angolanos residentes em Maquela do Zombo frequentam o presente ano lectivo na República Democrática do Congo (RDC), por insuficiência de salas de aula naquela região do Uíge.

A preocupação foi apresenta esta quarta-feira, à ministra da Educação, Maria Cândida Teixeira, que efectua uma visita de trabalho de constatação na província, onde as autoridades redobram a vigilância devido o surto de ébola que se regista na RDC .

De acordo com o administrador municipal, Ntoto André Faitoma, foram matriculados 36 mil 627 estudantes para o ano lectivo e 500 novos professores do I e II ciclos são ainda necessários para atender aquela localidade, situada a 310 quilómetros a norte da capital da província.

Acrescentou que, os 532 docentes destacados no município são insuficientes para o momento, a julgar pelo número de crianças fora do sistema de ensino e aprendizagem, num total de oito mil e 726 crianças.

Em Maquela do Zombo estão disponíveis 104 escolas dos três níveis e precisa-se mais outras, cujo número não foi avançado pelo administrador, Ntoto Faitoma.

Questões relacionados com a remuneração devida dos directores de escolas nomeados, a promoção de categorias de alguns professores, foram entre outras preocupações apresentadas à titular da pasta.

Os mesmos problemas também registam-se no município da Damba, onde a administradora local, Rosa Afonso Garcia, disse à ministra Maria Cândida Teixeira que o sector necessita, igualmente, de mais docentes, técnicos administrativos e residências para os funcionários.

No fim da missão aos municípios, a titular da pasta admitiu que à falta de professores e quadros administrativos na educação abrange o país, uma situação que será atenuada com os técnicos a ingressarem no concurso público deste ano.

Informou ainda que para os casos de promoção e mudanças de categorias, o Ministério enviou já, este mês de Julho, os quadros beneficiados a direcção de recursos humanos da província para os devidos ajustes.

A ministra da Educação está no Uíge desde segunda-feira, onde manteve encontros com docentes e alunos, além de ter efectuado visita a uma escola primária na zona fronteiriça de Kimbata e outra de 12 salas em construção na vila de Maquela do Zombo.