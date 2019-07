Governo anuncia recadastramento dos pensionistas

Angop

O Ministério dos Antigos Combatentes e Veteranos da Pátria promove, em Agosto deste ano, o recadastramento presencial dos pensionistas no país, para se identificar possíveis falhas e assegurar o bom funcionamento da instituição.

Em Junho corrente, o ministério, durante o seu conselho consultivo, anunciará que o processo de cadastramento documental, que teve a duração de um ano, permitiu a confirmação de 62 mil e 386 pensionistas, dos 74.837 registados. O processo em causa permitiu ao governo poupar 270 milhões e 521 mil 216,20 cêntimos.

O processo, que durou um ano, permitiu ainda uma redução de 12 mil e 451 pensionistas.

O ministro João Ernesto dos Santos Liberdade, que falava no encontro de auscultação dos assistidos no município do Chitembo, 150 quilómetros a Sul do Cuito, na província do Bié, reforçou que o recadrastramento presencial vai permitir identificar os assistidos que não possuem os requisitos exigidos por lei e serem excluídos definitivamente do sistema.

Participaram do encontro, o vice-governador para o sector político, social e económico, Carlos Ulombe da Silva, membros do governo, administrador municipal do Chitembo, Emília da Conceição Pojimba, autoridades tradicionais e pensionistas.

Com o mesmo propósito, a agenda do governante reserva igualmente encontros com os pensionistas dos municípios do Cuito e Camacupa, 82 quilómetros a Leste da capital biena.