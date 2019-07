COMPONENTES DA FÁBRICA DE OXIGÉNIO DO HOSPITAL PEDIÁTRICO DO SUMBE (FOTO: JOAQUIM TOMÁS)

Fábrica de oxigénio do Hospital Pediátrico do Sumbe paralisada

A fábrica de oxigénio do Hospital Pediátrico do Sumbe, província do Cuanza Sul, com capacidade de enchimento de 288 botijas por dia, está paralisada há mais de um ano, devido a avaria nos seus compressores.

Esta informação foi avançada hoje, quarta-feira, pela directora Hospital Pediátrico do Sumbe, Andreza Diogo, durante a visita efectuada pelo governador provincial do Cuanza Sul, Job Castelo Capapinha, aquela instituição sanitária.

A directora referiu que as peças sobressalentes para a fábrica só existem no estrangeiro e são caras, facto que dificulta a aquisição deste material.

Fez saber que o Hospital Pediátrico do Sumbe gasta mensalmente mais de dois milhões de kwanzas na compra de oxigénio em Luanda, para acudir os pacientes.

Lembrou que a fábrica foi inaugurada em 2017.

Angop sabe que o Plano Integrado de Intervenção nos Municípios (PIIM) prevê, para os próximos tempos, a aquisição e montagem de uma nova fábrica de oxigénio no Hospital Pediátrico do Sumbe, avaliada em 154 milhões e 500 mil kwanzas.

As infra-estruturas do Hospital Pediátrico do Sumbe foram construídas em 2008 e em 2014 passaram a funcionar como pediatria.

A unidade tem capacidade de internamento para 180 doentes, cujos serviços de assistência dos doentes são assegurados por 13 médicos e 89 enfermeiros.

O governador, nesta campanha de campo, visitou ainda o Hospital Geral Provincial do Cuanza Sul “17 de Setembro”, construído na década de 1930, e a Maternidade do Cuanza Sul.