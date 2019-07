Eni anuncia reservas de 650 milhões de barris de petróleo no Agogo 2

Angop

A Eni realizou, com sucesso, a perfuração do Agogo 2, o primeiro poço de avaliação da descoberta Agogo, no Bloco 15/06, no offshore de Angola, com os resultados a confirmarem a presença de 650 milhões de barris de petróleo no reservatório.

Os resultados confirmam um potencial adicional no sector norte, o qual tem previsão de ser analisado através da perfuração de poços de avaliação adicionais.

O Agogo-2 foi perfurado pelo navio-sonda Poseidon, a três quilómetros a noroeste do poço de descoberta Agogo-1, a aproximadamente 180 quilómetros da costa e 23 quilómetros da Unidade Flutuante de Produção e Armazenamento (FPSO) N’Goma.

De acordo com uma nota de imprensa da companhia, O poço foi perfurado numa profundidade de água de 1,700 metros, tendo alcançado uma profundidade total de 3,949 metros. O Agogo-2 encontrou uma coluna de 58 metros de petróleo leve (31° API) em arenitos do Mioceno e Oligoceno, com excelentes características petrofísicas.

O resultado confirma a extensão do reservatório Agogo a norte do poço de descoberta e abaixo dos diapiros salinos.

O poço foi planeado e perfurado em formato largamente desviado, de forma a alcançar as sequências abaixo dos diapiros salinos, para comprovar a existência do reservatório e de petróleo neste sector da mega-estrutura Agogo.

Os dados obtidos no Agogo-2 indicam uma capacidade de produção acima dos 15,000 barris de petróleo por dia.

O Grupo Empreiteiro do Bloco 15/06 é composto pela Eni, operadora do activo com 36.8421% de participação, pela Sonangol P&P que detém 36.8421% e pela SSI Fifteen Limited que detém os restantes 26.3158%.

A Eni planeia iniciar a produção do Agogo antes do final de 2019, com uma ligação submarina à FPSO N’Goma.

A Eni vai entretanto prosseguir com a campanha de avaliação de forma a analisar o potencial total da descoberta, e dimensionar o seu desenvolvimento.

Angola é um País estratégico para o crescimento orgânico da Eni, que tem estado presente no País desde 1980. A quota produção da Eni em Angola é de cerca de 150,000 barris de petróleo equivalente por dia.

No Bloco 15/06, A Eni opera dois projectos de desenvolvimento de petróleo, o Pólo Oeste e o Pólo Este, que têm um produção actual de cerca de 155,000 barris de petróleo por dia. A Eni é também operadora do Bloco Cabinda Norte, localizado no onshore de Angola.