Anselmo Ralph fala sobre novo álbum em entrevista com Sílvio Nascimento no Bem-Vindos, da RTP África

Aos 38 anos, Anselmo Ralph retorna com o lançamento do single Pra Cuiar Mais, faixa do seu próximo álbum de originais, com estreia marcada para o fim de 2019. Depois de editar em 2016 o álbum Amor é Cego, o artista está de volta e conta, nesta sexta-feira, 26 de Julho, todas as novidades sobre a carreira no Bem-Vindos, talk-show diário da RTP África.

Em entrevista ao apresentador Sílvio Nascimento, Anselmo contará também curiosidades sobre sua carreira de sucesso e explicará como surgiu a oportunidade de gravar o single Pra Cuiar Mais com o músico C4 Pedro, antes tido como seu concorrente no mercado musical.

No episódio desta sexta, Sílvio Nascimento também vai receber o ator são-tomense Ângelo Torres, que vai abordar sua participação no filme Para Além da Memória. O realizador Miguel Babo também estará no estúdio com Torres. O episódio vai ao ar quando forem 17:00 em Lisboa, Bissau e S. Tomé, 18:00 em Luanda, 19:00 em Maputo, e 16:00 em Praia.

