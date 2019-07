Angola nas comemorações do pavilhão Ciência-Viva em Portugal

Angop

A ministra do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e inovação, Maria do Rosário Sambo, participa hoje, quinta-feira, na cerimónia de comemoração do 20º aniversário do pavilhão Conhecimento Ciência-Viva em Lisboa, Portugal.

O pavilhão Conhecimento Centro Ciência-Viva é um museu interativo em Lisboa, com o objetivo de criar experiências que nos aproximem da ciência e da tecnologia.

A ministra angolana encontra-se a efectuar uma visita de dois dias a Portugal, tendo quarta-feira participado na cerimónia oficial de lançamento do Centro Internacional para a Formação Avançada em Ciências Fundamentais de Cientistas Oriundos dos Países de Língua Portuguesa – Ciência LP.

O Centro Internacional para a Formação Avançada em Ciências Fundamentais de Cientistas Oriundos dos Países de Língua Portuguesa- Ciência LP se destina a atribuir bolsas de estudo a estudantes africanos, contando com a colaboração dos consórcios de Escolas de Engenharia e de Ciências Agrárias de Portugal.

A agenda da governante angolana reservou ainda encontros de trabalho com várias entidades portuguesas ligadas ao sector do Ensino Superior, tendo participado num jantar oficial oferecido pelo ministro Português da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.

Acompanhada pelo embaixador de Angola em Portugal, Carlos Alberto Fonseca, a ministra manteve uma reunião de trabalho conjunta com o seu homólogo português, Manuel Heitor.