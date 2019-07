Novos estilistas exibem criações em Luanda

Novos estilistas vão apresentar as suas criações artísticas na 3ª edição do Moda Cassenda, a realizar-se a três de Agosto, no bairro do Cassenda, distrito urbano da Maianga, em Luanda.

Segundo uma nota da Agência Jota Fashion, a que a Angop teve hoje (quarta-feira) acesso, vão desfilar 11 manequins de ambos os sexos, vestidos com roupas concebidas pelos estilistas Edgar Barbosa, Telma Ribeiro, Afonso Cabral, Jaime Fantasia e Costa Kuia.

O Moda Cassenda é um certame que visa lançar novos talentos da moda angolana.

Patrício Arménio, Jaime Fantasia, Adelino Ferreira e Costa Kuia fazem parte de um conjunto de estilistas que despontaram no mercado nacional, fruto da sua participação nas primeiras edições deste desfile, em 2016 e 2017.