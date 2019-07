MPLA realiza jornada política em Cabinda

O Secretariado do Bureau Político do MPLA aprovou ontem, em Luanda, a realização da II jornada política, a decorrer na província de Cabinda, com o propósito de intensificar e aprimorar o trabalho de dinamização das actividades dos órgãos e organismos intermédios do partido e aproximá-los às estruturas de base.

Segundo o comunicado da 3ª reunião ordinária, orientada pelo secretário-geral do partido, Paulo Pombolo, a jornada política vai permitir, igualmente, um maior e melhor conhecimento da situação social e económica da província mais ao norte do país.

De acordo com o JA, a reunião apreciou, igualmente, o Memorando sobre a oportunidade de realização de conferências de balanço nos municípios, distritos urbanos e comunas da província de Luanda e decidiu a sua uniformização por um grupo de trabalho.

O órgão de cúpula do MPLA analisou a proposta de indicação do substituto de Domingas Damião, que renunciou ao mandato de membro do Conselho Directivo da Entidade Reguladora da Comunicação Social Angolana (ERCA).