Líder da bancada parlamentar aponta reestruturação da CASA-CE

Angop

O presidente da bancada parlamentar da CASA-CE, Alexandre Sebastião André, afirmou, nesta quarta-feira, que a coligação passa por um período de reestruturação e revitalização.

O deputado, que falava à imprensa a saída de uma reunião com o corpo directivo e militantes da coligação, no quadro da visita de trabalho de quatro dias, adiantou que, em consequência da reestruturação, a CASA-CE enfrenta dificuldades de vária ordem, tais como falta de instalações, meios de transporte e condições materiais necessárias para desenvolver o seu trabalho político.

Apesar disso, a coligação está a se preparar para os desafios futuros relacionados com as autarquias e as eleições gerais de 2022, apelando, por isto, a massa militante a “arregaçar” as mangas e criar estratégias para se alcançar os resultados esperados nas eleições autárquicas e gerais.

Reiterou a posição da sua formação política sobre a realização das autarquias em todos os municípios, referindo que o gradualismo territorial representa uma forma de discriminação e mérito para algumas municipalidades.

Alexandre Sebastião André tem agendado encontros com o comandante provincial da polícia nacional e com os administradores municipais de Malanje, Cangandala, Mucari, Quela e Luquembo, com quem vai analisar a realidade socio-economica das regiões.