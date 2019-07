Líbia apreende embarcação italiana no golfo de Sirte

As autoridades da Líbia apreenderam um barco de pesca italiana no golfo de Sirte, segundo informou a imprensa da Itália nesta terça-feira.

De acordo com ANSA, a embarcação, de nome Tramontana, teria sido confiscada por soldados líbios na zona marítima em frente ao porto de Misrata.

A bordo, segundo relatos, haveria sete tripulantes, sendo cinco italianos e dois tunisínos.

​A agência afirma que o ministro das Relações Exteriores da Itália, Enzo Moavero Milanesi, deu “instruções ao embaixador italiano, Giuseppe Buccino, para trabalhar prontamente com a máxima eficácia para o tratamento correcto e a rápida liberação dos tripulantes e do barco”.

Até o momento, a causa da apreensão ainda não foi esclarecida, mas a diplomacia italiana supõe que esteja ligada a “actividades de pesca” em águas de “alto risco”.

O controlo de Misurata estaria dividido entre autoridades do Governo do Acordo Nacional (GNA), reconhecido por Roma e pela ONU, e milícias islâmicas locais, cujos combatentes teriam se envolvido em recentes conflitos com o Exército Nacional Líbio, outro grupo de destaque que tem se fortalecido nos últimos anos e luta com o GNA pelo controle da capital, Trípoli.